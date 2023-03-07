США и ЕК обсудили способы лишить Россию доходов от алмазов

Госдеп и ЕК обсудили с алмазным бизнесом, как лишить Россию доходов от драгоценных камней

Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии (ЕК) обсудили с ведущими представителями алмазной отрасли, как лишить Россию доходов от продажи драгоценных камней. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что стороны затронули важность участия алмазной индустрии «в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

Беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать поток доходов России от продажи драгоценных камней. «Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами», — заверили представители бизнеса.

В марте 2022 года сообщалось, что американский ювелирный бренд Tiffany & Co, принадлежащий холдингу LVMH, отказался от закупки новых алмазов, добытых на территории России из-за ситуации на Украине. Решение компании распространяется на драгоценные камни, добытые в стране после 21 марта.