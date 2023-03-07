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19:33, 7 марта 2023Мир

Журналист Херш рассмеялся от публикации NYT о «Северных потоках»

Херш отказался комментировать материал NYT о следе Украины во взрыве «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Michael Sohn / Reuters

Автор публикации о причастности США к взрыву российских газопроводов «Северный поток» американский журналист Сеймур Херш отказался комментировать материал New York Times (NYT) о следе Украины в диверсии на газопроводах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он лишь рассмеялся в ответ на просьбу журналистов прокомментировать материал, в котором говорится, что, по данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Также предполагается, что исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

«У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал. Мне нечего сказать. Мне пора», — заявил журналист.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Виктория Кондратьева
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