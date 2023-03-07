Huawei выпустит часы с поддержкой спутниковой связи

GizmoChina: Huawei представит первые умные часы с поддержкой спутниковой связи

Huawei первой на рынке добавит поддержку спутниковой связи в умные часы. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По информации источников, китайская компания завершила разработку умных часов Watch 4 и готова представить девайс. Отличительной особенностью девайса может оказаться поддержка спутниковой связи. Уточняется, что благодаря данной опции пользователи смогут отправлять и получать SMS без сотовой связи и интеграции со смартфоном.

Инсайдеры не смогли уточнить, будет ли опция связи иметь ограничения и какой будет стоимость функции для пользователя. Также неизвестно, когда компания выпустит устройство на рынок.

Кроме того, в материале говорится, что Huawei Watch 4 получат корпус из циркония. «Этот материал в четыре раза тверже стали и не стареет со временем, благодаря чему часы сохраняют свой внешний вид в течение длительного времени», — отметили журналисты.

Одной из первых в свои устройства поддержку спутниковой связи добавила Apple — опция появилась в смартфонах iPhone 14. По состоянию на конец 2022 года функция работала в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Ирландии.