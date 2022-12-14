Спутниковая связь на iPhone заработала за пределами США
Apple расширила поддержку функции спутниковой связи Emergency SOS за пределами Северной Америки. Об этом сообщается на сайте корпорации.
Представители компании поприветствовали начало работы функции спутниковой связи в других регионах. «Инновационная технология, доступная на всех моделях iPhone 14, позволяет пользователям отправлять сообщения экстренным службам вне зоны действия сотовой связи и Wi-Fi», — говорится в сообщении.
Функция Emergency SOS будет работать на смартфонах пользователей iPhone 14 из Великобритании, Франции, Германии и Ирландии. «Emergency SOS делает спутниковую связь в экстренных случаях более доступной, что очень важно», — отметил генеральный директор Европейской ассоциации номеров экстренных служб Гэри Мачадо.
Emergency SOS позволяет владельцам новых смартфонов Apple связаться с близкими или экстренными службами в случае отсутствия сигнала сотовой связи. Стоимость подписки на сервис не раскрывается, однако в компании пообещали, что доступ к функции окажется бесплатным в течение двух лет с момента покупки iPhone. Ранее инсайдеры выяснили, что Samsung развернет поддержку спутниковой связи на своих устройствах в 2023 году.
В середине сентября журналисты издания TechCrunch продемонстрировали, как работает функция спутниковой связи в новых смартфонах Apple. По словам авторов, при неудачной повторной попытке набора 911 телефон начнет поиск спутников — на экране отобразится соответствующий интерфейс.