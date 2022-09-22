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На смартфонах Samsung появится спутниковая связь

SamMobile: спутниковая связь появится на смартфонах серии Samsung Galaxy S23

Фото: Handout / Reuters

Samsung развернет поддержку спутниковой связи на своих устройствах в 2023 году. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты сослались на отчет инсайдера, согласно которому корейская компания запустит поддержку спутниковой связи на смартфонах в 2023 году. Судя по всему, данную технологию будут поддерживать аппараты флагманской серии Galaxy S23, выход которых запланирован на начало 2023 года.

Специалист не смог точно ответить, разработает ли Samsung собственный стандарт или будет пользоваться технологиями Google. Ранее американская корпорация заявила, что поддержка спутниковой экстренной связи появится на телефонах на базе Android 14 в 2023 году. Также сложно сказать, будет ли спутниковая связь работать на девайсах Samsung предыдущего поколения.

«Возможно, компания не захочет слишком сильно отставать от Huawei и Apple и попытается разработать собственное аппаратное и программное решение раньше, чем Google», — подытожили журналисты.

Ранее стало известно, что Apple запланировала расширить количество стран, в которых будет работать функция спутниковой связи на iPhone 14. Запуск опции ожидается в ноябре, на первом этапе ею смогут пользоваться бесплатно жители США и Канады.

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Андрей Ставицкий
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