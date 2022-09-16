Названы сроки появления спутниковой связи в iPhone за пределами США

MacRumors: спутниковая связь Apple будет работать за пределами США до конца года

Apple запланировала расширить количество стран, в которых будет работать функция спутниковой связи на iPhone 14. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты тематического портала ссылаются на швейцарское издание MacPrime. По словам авторов последнего, они получили информацию от Apple, что функция спутниковой связи Emergency SOS появится в новых странах до конца года.

Источник не стал называть примерную дату запуска опции за пределами США и Канады, также он не смог узнать о странах, в которых появится поддержка Emergency SOS. Журналисты MacRumors попытались задать вопрос о сроках запуска Apple, но не получили оперативного ответа. Специалисты предположили, что корпорации нужно время, чтобы согласовать развертывание сетевой инфраструктуры и получить разрешение местных властей.

Функция связи через спутники будет доступна для пользователей iPhone 14, в ноябре ее запустят в США и Канаде. Опция позволит связаться с экстренными службами в условиях отсутствия сотового покрытия. Стоимость услуги неизвестна, но Apple будет предоставлять ее бесплатно в течение двух лет каждому покупателю нового iPhone.

Ранее стало известно, что новая функция спутниковой связи на iPhone 14 будет недоступна в России. По словам аналитика Эльдара Муртазина, сперва Apple будет должна получить разрешение от государственных органов.