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Продемонстрирована спутниковая связь в iPhone 14

TechCrunch: спутниковой связью в iPhone смогут пользоваться приехавшие в США туристы

Фото: Jason Goodman / Unsplash

Журналисты продемонстрировали, как работает функция спутниковой связи в новых смартфонах Apple. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Авторы крупных IT-медиа, опубликовавших 14 сентября первые обзоры на iPhone 14, рассказали подробности о функции спутниковой связи. Журналисты TechCrunch заявили, что данная опция будет запущена в США и Канаде в ноябре, поэтому они протестировали ее сразу после презентации Apple — на специальном стенде. Выяснилось, что iPhone начнет искать контакт со спутниками в случае, если его владелец не сможет дозвониться до экстренных служб.

При неудачной повторной попытке набора 911 телефон начнет поиск спутников — на экране отобразиться соответствующий интерфейс. Спустя некоторое время устройство уведомит пользователя, что связь установлена, и позволит открыть приложение «Сообщения», чтобы можно было написать диспетчеру спасателей о ситуации. Авторы уточнили, что многие экстренные службы не поддерживают связь через текстовые сообщения, поэтому их будут принимать специальные центры Apple и отправлять спасателям. Новая опция будет работать с ноября в США и Канаде, но воспользоваться ее смогут, например, посещающие эти страны туристы.

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Также специалисты узнали, что вместе с текстовым сообщением Apple передаст профайл пользователя с медицинской информацией и данные о его местоположении. Опцией можно будет пользоваться не только для связи с экстренными службами — сообщения будут отправлены через сервис Find My.

По словам журналистов The Verge, которые также протестировали новую опцию, отправленные через спутниковую связь сообщения доходили с задержкой в 30 секунд, что авторы назвали отличным результатом. Однако специалисты не смогли сказать, как быстро приходили бы сообщения в реальных условиях.

Ранее стало известно, что новая функция спутниковой связи на iPhone 14 будет недоступна в России. «В России она в ближайшие годы не включится, поскольку для этого Apple должна получить разрешение государств в лице, например, Минцифры», — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Андрей Ставицкий
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