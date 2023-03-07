Названы особенности запрошенных Украиной кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы высоко эффективны против живой силы противника. Снаряды, которые Украина запросила у Соединенных Штатов Америки, способны наносить значительный ущерб, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Кассетные боеприпасы применяются против живой силы противника. Снаряд разрывается на тысячи таких же бомбочек, а каждая бомбочка разрывается на тысячи осколков. При этом происходит массовое поражение живой силы противника, которая находится в окопах или на открытой местности
«Еще бывают кассетные боеприпасы, которые разбрасывают мины вроде "лепестков", которые на Украине применяются очень активно. Эти "лепестки" разбрасываются, человек наступает на него, и ему отрывает ногу или ступню. Бомбы применяются только с самолетов или вертолетов, ни того, ни другого у Украины в достаточном количестве нет, а для беспилотников они тяжелые, поэтому беспилотники использовать сложно», — сказал он.
Ранее власти Украины попросили США предоставить им кассетные авиационные боеприпасы МК-20, чтобы сбрасывать их с беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на членов комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Джейсона Кроу и Адама Смита. Эти бомбы используются для ударов по бронетехнике и танкам. Также Киев запросил у Вашингтона кассетные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.
Производство, накопление и применение кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией 2008 года. Документ был принят 123 странами, в том числе большинством членов НАТО. При этом Россия, Украина и США не подписали его.
Также американское законодательство с 2009 года не позволяет экспорт кассетных боеприпасов США с коэффициентом разрушения бомб выше одного процента, что охватывает практически все военные запасы США. Однако президент США Джо Байден имеет право отменить запрет.
В начале марта США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.