Названы особенности запрошенных Украиной кассетных боеприпасов

Военный аналитик Литовкин: кассетные боеприпасы применяются против живой силы противника

Кассетные боеприпасы высоко эффективны против живой силы противника. Снаряды, которые Украина запросила у Соединенных Штатов Америки, способны наносить значительный ущерб, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Кассетные боеприпасы применяются против живой силы противника. Снаряд разрывается на тысячи таких же бомбочек, а каждая бомбочка разрывается на тысячи осколков. При этом происходит массовое поражение живой силы противника, которая находится в окопах или на открытой местности Виктор Литовкин военный аналитик

«Еще бывают кассетные боеприпасы, которые разбрасывают мины вроде "лепестков", которые на Украине применяются очень активно. Эти "лепестки" разбрасываются, человек наступает на него, и ему отрывает ногу или ступню. Бомбы применяются только с самолетов или вертолетов, ни того, ни другого у Украины в достаточном количестве нет, а для беспилотников они тяжелые, поэтому беспилотники использовать сложно», — сказал он.

Ранее власти Украины попросили США предоставить им кассетные авиационные боеприпасы МК-20, чтобы сбрасывать их с беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на членов комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Джейсона Кроу и Адама Смита. Эти бомбы используются для ударов по бронетехнике и танкам. Также Киев запросил у Вашингтона кассетные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Производство, накопление и применение кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией 2008 года. Документ был принят 123 странами, в том числе большинством членов НАТО. При этом Россия, Украина и США не подписали его.

Также американское законодательство с 2009 года не позволяет экспорт кассетных боеприпасов США с коэффициентом разрушения бомб выше одного процента, что охватывает практически все военные запасы США. Однако президент США Джо Байден имеет право отменить запрет.

В начале марта США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.