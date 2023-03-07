Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20

Reuters: Киев попросил у США кассетные боеприпасы МК-20, чтобы сбрасывать их с дронов

Власти Украины обратились к США с запросом о поставке кассетных авиационных боеприпасов МК-20, части которых планируется сбрасывать с дронов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на членов комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адама Смита и Джейсона Кроу.

По информации американских чиновников, в Киеве просят Вашингтон отправить бомбы МК-20 в дополнение к призывам передать кассетные 155-миллиметровые снаряды.

Отмечается, что на Украине уверены, что части МК-20 обладают «большими бронебойными возможностями», чем боеприпасы, которые сбрасывают с дронов. При этом официальные лица Киева требуют американских законодателей повлиять на Белый дом, чтобы там одобрили поставку нужных боеприпасов.

Ранее в марте США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

