В Крыму отреагировали на план Киева «истощить» полуостров блокадой

Глава парламента Крыма Константинов назвал фантазией план Киева блокировать полуостров

Планы Киева блокировать Крым являются фантазией. Об этом, реагируя на слова полковника украинской армии Петра Черника, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

Военный аналитик и полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Черник допустил вариант, при котором Киев будет добиваться «истощения» Крыма блокадой после разрушения Крымского моста. По его мнению, это «не такое уж сложное задание» по военной логике. Полковник при этом сказал, что сделать это будет сложно без авиации и дальнобойных ракет, подчеркнув, что для достижения цели понадобится большое количество американских истребителей F-16.

«Раньше генералы изливали в информационное пространство свои фантазии по поводу парадов в Севастополе и катания на танках по Красной площади, а теперь полковники пересказывают нам содержание одного из эпизодов "Звездных войн"», — сказал Константинов.

Глава госсовета Крыма заявил, что Киев уже девять лет «изолирует и отсекает» полуостров. По его мнению, украинские политики и военнослужащие соревнуются, кто лучше рассмешит крымчан своими высказываниями. Политик увидел в заявлениях украинской стороны по Крыму способ отвлечения от сложившейся «печальной и беспросветной реальности».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о возможности возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, полуостров является неотъемлемой частью России, и его вхождение в состав Украины невозможно. Нельзя вообразить обстоятельства, при которых это возвращение стало бы реальным, считает официальный представитель Кремля.