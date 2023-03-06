На Украине допустили вариант «истощения» Крыма блокадой

Полковник ВСУ Черник заявил, что Украина рассматривает вариант «истощения» Крыма блокадой

Военный аналитик и полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Черник допустил вариант, при котором Украина будет добиваться «истощения» Крыма блокадой. Об этом он сказал в эфире телеканала «Говорит большой Львов», фрагмент которого опубликован на YouTube.

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание», — заявил военный. По его словам, для этого Киеву потребуется разрушить Крымский мост.

В то же время Черник отметил, что сделать это без авиации и дальнобойных ракет не получится. По его мнению, для достижения этой цели необходимо большое количество американских истребителей F-16.