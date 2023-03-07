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15:57, 7 марта 2023Мир

Британия введет лимит на число принимаемых беженцев

Глава МИД Британии Браверман анонсировала введение лимита на число принимаемых беженцев

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Великобритания введет лимит на число принимаемых беженцев. Об этом заявила глава МВД Великобритании Суэлла Браверман, ее слова приводит Reuters.

«[Новый] билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять», — сказала она.

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Анастасия Заикина
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