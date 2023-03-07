Британия введет лимит на число принимаемых беженцев
Глава МИД Британии Браверман анонсировала введение лимита на число принимаемых беженцев
Великобритания введет лимит на число принимаемых беженцев. Об этом заявила глава МВД Великобритании Суэлла Браверман, ее слова приводит Reuters.
«[Новый] билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять», — сказала она.