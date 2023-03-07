Express: украинские беженцы в Британии оказались перед «смертельным выбором» из-за машин

Украинские беженцы в Великобритании оказались перед «смертельным выбором» из-за бюрократической волокиты местных властей, связанной с регистрацией ввезенных автомобилей. Об этом пишет Express.

По информации издания, украинцы, прибывшие в Соединенное Королевство на своих автомобилях, оказываются перед выбором: возвращать свои машины обратно на родину или тратить тысячи фунтов стерлингов для их легализации в стране.

Так, беженка Татьяна Архипова заявила, что ей пришлось вернуть свою машину на Украину. Изначально ей обещали временное разрешение на въезд на автомобиле сроком на три года. Однако впоследствии ей сообщили, что это «ошибка», поскольку разрешение действует только полгода, а ей необходимо перерегистрировать машину, чтобы привести ее к британским стандартам.

Для этого Архипова должна была поменять фары, противотуманные фонари, что оказалось «дорого». В результате украинка вернула автомобиль на родину, после чего приехала в Британию на автомобиле мужа на «новый» шестимесячный срок.

Эта ситуация возмутила местных проукраинских активистов, которые потребовали такого же отношения к беженцам, как к другим временным резидентам, которые могут не перерегистрировать свои машины.

Результаты опросов украинцев свидетельствуют, что многим из них пришлось самостоятельно модифицировать свои автомобили под местные стандарты, за что им пришлось платить «сотни или тысячи фунтов стерлингов».

Ранее сообщалось, что тысячи украинских беженцев, находящихся на территории Испании, так и не получили финансовую помощь, обещанную им в июне 2022 года правительством королевства. Из-за бюрократических проблем украинские семьи до сих пор не получили эти средства.