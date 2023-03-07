Выявлена связь между частотой общения и продолжительностью жизни

В КНР обнаружили связь между частотой общения пожилых людей и их продолжительностью жизни

Китайские специалисты из больницы при Сычуаньском университете выявили связь между частотой общения пожилых людей и их продолжительностью жизни. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health.

Авторы проанализировали данные более 28 тысяч участников в среднем возрасте 89 лет, собранные в период с 2002-го по 2019 год. Испытуемых опросили о том, насколько регулярно они принимают участие в общественной деятельности: почти каждый день; минимум раз в неделю; раз в месяц; периодически и никогда.

Также была собрана информация о потенциально влияющих факторах, включая пол, образование, семейное положение, доход, потребление фруктов и овощей, образ жизни, состояние здоровья.

Выживаемость изучалась в среднем в течение пяти лет или до смерти. За первые пять лет 25406 человек заявили, что не занимались какой-либо общественной деятельностью; 1379 сообщили, что делали это иногда; 693 — по крайней мере раз в месяц; 553 — хотя бы раз в неделю; и 532 — почти ежедневно. За весь период исследования умер 21161 (74 процента) испытуемый, 15728 из которых скончались в течение первых пяти лет.

Результаты показали, что более регулярная социальная активность была связана со значительным увеличением продолжительности жизни. Чем больше частота, тем больше вероятность долголетия. Время смерти наступало позже на 42 процента чаще у тех, кто общался время от времени, на 48 процентов — у тех, кто общался ежемесячно, на 110 процентов — у тех, кто делал это еженедельно, и на 87 процентов — у тех, кто делал это почти каждый день, по сравнению с теми, кто сказал, что они практически ни с кем не общаются.

Когда данные были дополнительно скорректированы по возрасту, корреляция между социальной активностью и продолжительностью жизни стала еще более очевидной.

