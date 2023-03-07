Раскрыт новый процессор Apple

Bloomberg: Apple выпустит компьютер iMac на чипе M3 во второй половине года

Компания Apple закончила разработку процессора нового поколения. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно колумнисту агентства Марку Гурману, американская компания закончила производство нового чипа M3 и будет готовиться к выпуску первого устройства на его основе. Из раскрытой информации Гурмана следует, им окажется настольный компьютер iMac. Журналист отметил, что Apple впервые за два года обновит линейку настольных компьютеров. Устройство могут анонсировать во второй половине года.

В материале говорится, что процессор M3 будет создан по трехнанометровому техпроцессу. Ожидается, что переход на новый техпроцесс позволит повысить производительность на 15 процентов и снизить энергопотребление на 30 процентов. Производством чипов занимается тайваньская компания TSMC.

Марк Гурман заявил, что новый iMac находится на «продвинутой стадии разработки» и что Apple в настоящее время «проводит производственные испытания машины». Процессор M3 должны представить на летней конференции WWDC. Компьютер iMac, который появится в синем, серебристом, розовым и оранжевом цветах, окажется доступным для заказа во второй половине года.

Ранее представители российского авторизованного сервисного центра (АСЦ) Fixed.one сообщили, что Apple отказалась ремонтировать планшеты iPad и компьютеры Mac. В СЦ отметили, что их сотрудники будут должны предлагать столкнувшимся с проблемами клиентам обращаться в магазин, где была куплена техника, и требовать возврата средств.