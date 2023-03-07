В ГД назвали отвлекающим маневром новые данные о диверсии на «Северных потоках»

Депутат Слуцкий назвал отвлекающим маневром новые данные о диверсии на «Северных потоках»

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал новые данные о диверсии на «Северных потоках». По его словам, информация о причастности к подрыву газопроводов некой проукраинской группировки является очередным отвлекающим маневром, цель которого — переключение внимания с истинных исполнителей теракта.

«Очередной отвлекающий маневр, цель которого — переключить внимание с истинных "авторов" теракта на абстрактных повстанцев», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что операцию такого масштаба не могла совершить неизвестная группа диверсантов. Слуцкий добавил, что в доказательство данной версии не были приведены какие-либо подробности.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что прокуратура ФРГ установила связанное с Украиной судно, вероятно причастное к подрыву «Северных потоков». По данным издания, зафрахтовавшая корабль в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки. В публикации говорится, что одна из западных спецслужб сообщала об этих фактах еще осенью 2022 года.