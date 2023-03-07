Производитель шин Michelin нашел покупателя на свой завод в Подмосковье

«Ъ»: Michelin продаст завод в подмосковном Давыдово дистрибутору «Пауэр Интернэшнл-шины»

Второй по величине в мире производитель шин Michelin нашел покупателя на свой завод в подмосковном Давыдово, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники. Им стал дистрибутор шин этой и других марок в России ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», сделка уже близка к завершению.

В компании подтвердили, что рассматривают возможность продажи активов в России, но комментировать возможного покупателя и будущее фабрики в Подмосковье отказались.

Завод простаивает с середины марта 2022 года. В июне Michelin заявила, что вынуждена передать все российские активы до конца года. По официальному сообщения, компания не видела возможностей возобновить производство по техническим причинам — из-за логистических сбоев и «общей неопределенности». В тот момент компания прорабатывала переход бизнеса к местному менеджменту.

В отчетности по окончании 2022 года Michelin сообщила, что рассматривает и другие варианты выхода с российского рынка, в том числе продажу третьей стороне. Поиск покупателя и переговоры затянулись и процесс передачи все еще продолжается, отметил концерн.

В декабре российское ООО «Мишлен» зарегистрировало домен davydovotyres.ru.

«Пауэр Интернэшнл-шины», которая занимается оптовой торговлей автокомпонентами, в октябре 2022 года получило сертификаты соответствия на шины для легковых и грузовых автомобилей китайской марки Hifly. По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, продажа завода дистрибутору — «хороший вариант», так как покупатель уже сотрудничает с китайскими поставщиками и в теории может расширить это партнерство.

Однако эксперт добавил, что загрузить бывший завод французского производителя будет сложно даже на четверть (его мощность составляет от 1,5-2 миллиона шин в год), а выпуск продукции может быть перезапущен лишь через несколько месяцев. Последний прогноз объясняется тем, что покупателю придется заново выстраивать цепочки поставок и закупать сырье. Полномасштабное производство можно наладить не раньше чем через год, считает Бурмистров.

По данным «Ъ», в России в последние годы в среднем продавалось около 30-40 миллионов шин в год. Крупнейшим иностранным игроком была Nokian Tyres. В октябре компания сообщила, что продаст свою фабрику во Всеволожске мощностью 17 миллионов шин в год «Татнефти» за 400 миллионов евро. Российское юрлицо «Нокиан Тайерс» уже зарегистрировало новые товарные знаки.