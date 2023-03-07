У блогерши Lerchek нашли жилье более чем на 1 миллиард рублей

Life.ru: блогерша Чекалина вместе с мужем владеют жильем более чем на 1 миллиард рублей

Блогерша Валерия Чекалина (Lerchek) вместе с мужем Артемом Чекалиным владеют жильем общей стоимостью более одного миллиарда рублей. Информацию о недвижимости супругов нашли Life.ru.

По данным портала, у пары есть четыре квартиры в Москва и две — в родном Тольятти. В столице Чекалиным принадлежит жилье площадью 72 квадратных метра в ЖК бизнес-класса «Зиларт» — его стоимость оценивают в 52 миллиона рублей. Кроме того, у блогеров есть квартира площадью 150 «квадратов» на улице Серпуховский Вал — ее они купили за 57 миллионов рублей и отремонтировали за 21 миллион.

В распоряжении Чекалиных также есть две квартиры на улице Декабристов на северо-востоке Москвы: одна площадью 83 «квадрата» (стоит примерно 23 миллиона рублей), а другая — 38 «квадратов» (около 10 миллионов рублей). В Тольятти супруги владеют жильем площадью 200 и 94 «квадрата» стоимостью 7 и 3,5 миллиона рублей соответственно.

Помимо этого, Чекалиным принадлежит подмосковный особняк в закрытом элитном поселке «Агаларов Эстейт». Строительство дома площадью более 2,1 тысячи квадратных метров обошлось блогерам, предположительно, в миллиард рублей. У Lerchek есть еще один загородный дом — коттедж в поселке «Ильинка Лейнхаус» под Москвой. Недвижимость площадью 400 квадратных метров оценивают в 125 миллионов рублей.

Ранее Lerchek обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Мужу блогерши, Артему Чекалину, предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным прокуратуры Москвы, Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатила налог на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также за период с первого по четвертый квартал 2021 года. Кроме того, в 2020 и 2021 годах она не уплатила налог на доходы физлиц.