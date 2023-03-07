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10:02, 7 марта 2023Экономика

Мужчины в России стали чаще выбирать «типично женские» профессии

«Авито Работа»: мужчины стали чаще искать себе «типично женские» профессии

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В России стали размываться гендерные стереотипы в карьере. Так, мужчины стали чаще выбирать «типично женские» профессии, сообщили эксперты «Авито работы». Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По словам управляющего директора сервиса Артема Кумпеля, рынок труда и соискатели в России стали более открытыми и гибкими в выборе профессии. Теперь они ориентируются на собственные карьерные интересы. Сильнее всего в 2022 году выросло число резюме от мужчин-соискателей в сфере красоты (плюс 42 процента). За это время они разместили на портале около 18 тысяч объявлений о поиске работы. Самыми популярными стали вакансии мастера маникюра (плюс 69 процентов), визажиста (плюс 57 процентов), парикмахера (плюс 50 процентов) и косметолога (плюс 35 процентов).

Число мужских резюме в административной сфере стало больше на 38 процентов. Самыми востребованными оказались должности офис-менеджера (плюс 60 процентов), секретаря (плюс 55 процентов) и бухгалтеров (плюс 31 процент). За год стало на 34 процента больше мужчин, которые ищут работу в сфере здравоохранения и образования. Стать медбратом захотело на 74 процента больше мужчин, а фармацевтом — на 56 процентов. Чуть менее востребованы стали вакансии учителя и воспитателя.

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Работодатели в 2022 году тоже стали активнее. На 20 процентов взлетел спрос на специалистов в сфере образования. Наиболее востребованными оказались учителя — на эту вакансию пришлось 30 процентов всех предложений. Это связали с развитием новых подходов к обучению и изменением образовательных программ.

За год в России почти в четыре раза возросла потребность в работниках без опыта, а медианная зарплата для таких кандидатов выросла на 21 процент (или до 40 тысяч рублей). Чаще всего молодых сотрудников искали для сферы продаж и общепита. Число вакансий для начинающих торговых представителей за год удвоилось, а для поваров и пекарей выросло в 2,4 раза.

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Вячеслав Агапов
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