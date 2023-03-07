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18:09, 7 марта 2023Мир

Швейцария запретила передавать свое оружие Украине

Совет кантонов Швейцарии запретил третьим странам поставлять швейцарское оружие Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Совет кантонов Швейцарии большинством голосов запретил третьим странам передавать швейцарское оружие Украине. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте швейцарского парламента.

«В Федеральном совете Швейцарии мнения относительно передачи экспортируемых военных материалов на Украину разделились. Он отклонил ходатайство о смягчении декларации о невывозе», — говорится в пресс-релизе.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что если парламент изменит закон об экспорте военной техники, то правительство страны должно разрешить реэкспорт оружия на Украину. Однако впоследствии комиссия по безопасности Совета кантонов выступила против соответствующей инициативы.

До этого президент Швейцарии Алан Берсе допустил, что из-за реэкспорта оружия Киеву к стране могут потерять доверие как к нейтральному государству. Он подчеркнул, что Берн должен быть привержен своим основополагающим принципам.

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Глеб Бажуткин
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