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07:03, 7 марта 2023Мир

Глава МИД КНР отметил важность развития отношений с Россией

Глава МИД КНР Цинь Ган отметил важность развития отношений с Россией в нестабильном мире

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган отметил важность развития отношений Китая и России в нестабильном мире. Такую позицию он высказал на ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина «может стать для мира драйвером к многополярности и большей демократии в международный отношениях». При этом глобальный стратегический баланс и стабильность будут гарантированы, считает он.

Цинь Ган заключил, что, «чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения».

Ранее Цинь Ган сообщил, что Москва и Пекин достигли широких договоренностей после прошедшей в конце февраля встречи главы МИД России Сергея Лаврова и главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И.

Марина Совина
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