Глава МИД Китая рассказал о широких договоренностях с Россией

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Россия и Китай достигли широких договоренностей

Москва и Пекин достигли широких договоренностей после прошедшей в конце февраля встречи главы МИД России Сергея Лаврова и главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган, передает ТАСС.

«Недавно товарищ Ван И успешно посетил Россию, где провел обмен мнениями и с вами лично, и также с остальными российскими коллегами, и [они] достигли широких договоренностей. Мы воспользовались случаем с вами поговорить по всем вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявил дипломат в ходе встречи с главой российского МИД на полях саммита G20.

Ван И прибыл в Москву 21 февраля, где встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. На встрече с Лавровым Ван И заявил, что по итогам переговоров ожидает выхода на новые договоренности между Пекином и Москвой. Член Политбюро ЦК Компартии КНР добавил, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией.