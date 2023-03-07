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23:57, 7 марта 2023Мир

Экс-сенатор подтвердил причастность США к атакам на «Северные потоки»

Экс-сенатор Блэк заявил, что только США могли атаковать «Северные потоки»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что атаки на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» совершила некая проукраинская группировка. Его слова приводит РИА Новости

Блэк подтвердил причастность США ко взрывам на «Северные потоки» и напомнил, что уже на следующий день он открыто заявил, что только Вашингтон мог атаковать газопроводы.

«Ребенку понятно, что это не могла быть Россия и ни одна страна НАТО не посмела бы сделать это без одобрения США, поскольку именно США лидируют и доминирует в НАТО», — подчеркнул экс-сенатор.

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Марина Совина
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