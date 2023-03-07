Делегация РФ в ООН заявила об игнорировании украинских преступлений в Донбассе

Делегация РФ: в УВКПЧ игнорируют материалы об украинских преступлениях в Донбассе

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) игнорирует материалы об украинских преступлениях в Донбассе, заявила российская делегация на проходящей в Женеве 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом пишет ТАСС.

Представители РФ уточнили, что Москва регулярно предоставляет в международную организацию данные о преступлениях киевского режима в Донбассе, но Запад боится дать честную оценку поставкам странами Запада на Украину летального оружия.

«УВКПЧ продолжает игнорировать регулярно направляемые нами материалы об украинских преступлениях в Донбассе и зверствах украинских боевиков», — подчеркнули дипломаты. По их словам, управление не включает содержащиеся в них факты в свои доклады.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений властей Украины против мирных граждан страны.