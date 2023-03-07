Власти Севастополя опровергли информацию о взрыве в районе аэродрома

Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрыве в районе аэродрома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о взрыве в районе аэродрома. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 7 марта.

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь», — написал он и уточнил, что на внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов, но в самом городе все спокойно.

Ранее в марте власти Севастополя предупредили, что в городе начались тренировки российского флота. Отмечалось, что они будут проходить с использованием расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО).

2 января Развожаев сообщал о взрыве в небе над Севастополем. Он пояснил, что это связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО): над морем сбили беспилотник.