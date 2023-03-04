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12:50, 4 марта 2023Россия

В Севастополе начались тренировки военных с ПВО

Развожаев заявил, что в Севастополе начались тренировки военных с ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Боевые упражнения с участием сил ПВО проходят в Севастополе. О тренировках военных в субботу, 4 марта, заявил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

У российского флота, как отмечается, запланированы тренировки расчетов ПВО с боевыми действиями. Развожаев сообщил, что такие активности продолжатся в течение всего дня. Он также уточнил, что если граждане услышат взрывы в городе, то беспокоиться не стоит. «В городе все спокойно», — рассказал глава Севастополя.

В середине февраля стало известно, что Севастополь атаковали беспилотники ВСУ. В тот момент глава города сообщал, что были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над морем. Развожаев также отмечал, что силы и средства ПВО продолжают отбивать атаки Украины.

Помимо этого, в феврале утверждалось, что в Севастополе прошли учебные стрельбы российских военных. Развожаев не раз сообщал, что громкие хлопки в городе связаны с тренировкой военных Черноморского флота России.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков оценил защищенность Москвы от дронов. Он рассказал, что столица России защищена от атак БПЛА, но противник продолжит искать бреши в системе ПВО. По его мнению, самыми эффективными средствами борьбы с дронами являются комплексы «Бук-М2» и «Бук-М3».

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Варвара Кошечкина
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