В России оценили защищенность Москвы от дронов

Аналитик Леонков сообщил, что Москва защищена от атак дронов

Москва защищена от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но противник продолжит искать бреши в системе противовоздушной обороны (ПВО). Защищенность столицы от атак дронов оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с MK.RU.

«Вокруг Москвы развернуты станции ПВО большой, средней и малой дальности. Понятное дело, что противник все равно ищет бреши, чтобы ими воспользоваться. Поэтому идет работа по усилению ПВО на дальних подступах», — сказал аналитик.

По его мнению, самыми эффективными средствами борьбы с дронами являются комплексы «Тор-М2», «Бук-М2» и «Бук-М3». Леонков отметил, что предприятия, которые выпускают «Тор-М2», к концу 2022 года увеличили их выпуск на 120 процентов.

По словам эксперта, в выборе целей Вооруженным силам Украины (ВСУ) активно помогает американская разведка, которая выбирает наименее защищенные маршруты.

Ранее в феврале американское издание The Drive писало, что украинские беспилотники Ту-141 «Стриж» получили осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-100-120.

В январе еженедельник «Звезда» заметил, что американская корпорация Raytheon принимала участие в модификации советских беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми располагают ВСУ.