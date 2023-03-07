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20:45, 7 марта 2023Спорт

Российский игрок НХЛ рассказал о шоке после обмена из «Вашингтона»

Хоккеист «Бостон Брюинc» Орлов рассказал, что был шокирован обменом из «Вашингтона»

Фото: Chris Williams / Globallookpress.com

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинc» Дмитрий Орлов рассказал о шоке после обмена из «Вашингтон Кэпиталс». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все были в шоковом состоянии, никто не ожидал такого», — заявил 31-летний хоккеист. Он вспомнил, что сразу же позвонил капитану команды Александру Овечкину и написал о случившемся в общую группу, после чего одноклубники приехали к нему домой и поддержали его.

Орлова обменяли в «Бостон» вместе с американским нападающим Гарнетом Хэтэуэем из «Вашингтона» 24 февраля. Взамен клуб получил форварда Крэйга Смита и право выбора в первом раунде драфта 2023 года.

Защитник выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м. В составе сборной России хоккеист выиграл чемпионат мира.

Анастасия Борисова
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