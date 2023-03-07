В Германии призвали запретить обучение украинских военных на территории ФРГ

Группа депутатов бундестага призвала запретить обучение украинских военных в Германии

Германия рискует стать стороной конфликта на Украине, заявила группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В тексте их обращения, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарии призывают правительство ФРГ запретить обучение украинских военных на территории Германии и поспособствовать мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

С инициативой выступили депутаты Маттиас Моосдорф, Петр Быстрон, Ойген Шмидт, Маркус Фронмайер, Тино Хрупалла, доктор Александер Гауланд, Штефан Койтер, Штеффен Котре, Рене Шпрингер, Герольд Оттен, Ханнес Гнаук, Ян Нольте, Мартин Гесс, Дитмар Фридхофф и другие члены АдГ.

17 октября 2022 года министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге приняли решение обучить 15 000 украинских военнослужащих на территории Европейского Союза. По словам дипломатов, новая «Миссия военной помощи ЕС» (EUMAM) на сегодняшний день является крупнейшим учебным развертыванием Европейского Союза для третьей страны депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству ФРГ

Более того, парламентарии пишут о «конфиденциальном решении», принятом Комитетом ЕС по вопросам политики и безопасности 7 октября 2022 года. Со ссылкой на газету Welt am Sonntag депутаты АдГ сообщили, что Киев в своем внутреннем письме в сентябре обратился с просьбой подготовить до девяти бригад, каждая из которых может состоять до 5000 человек. Как заявили в АдГ, соответствующее решение о сооружении запрашиваемых Киевом модулей было официально одобрено министрами иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.

«В случае его реализации, по мнению заявителей (авторов письма, членов АдГ — прим. "Ленты.ру"), будет достигнута еще одна стадия эскалации конфликта на Украине — Германия может стать воюющей стороной. Германия уже несколько месяцев обучает украинских солдат (например, как обращаться с танковой гаубицей 2000 и зенитной пушкой Gepard), и запланированная подготовка повысит вероятность того, что Германия будет втянута в военные столкновения, в значительной степени не обращая внимания на общественное мнение», — заявили депутаты.

Обучение украинских солдат больше не должно проводиться на немецкой земле депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству ФРГ

В связи с этим парламентарии обращаются к правительству с призывом повлиять на ситуацию с подготовкой украинских военных в ЕС и способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Бундестаг Германии призывает федеральное правительство: 1. усилить свой политический вес в Европейском Союзе, чтобы помешать выполнению решения Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС (КПБ) о подготовке украинских солдат на территории Европейского Союза; 2. добиваться немедленного прекращения огня и скорейших мирных переговоров между Украиной и Россией», — заключили члены АдГ.

Ранее депутаты Левой партии бундестага направили обращение правительству Германии, в котором призвали прекратить поддержку эскалации военного конфликта на Украине посредством поставок вооружений Киеву и поспособствовать развитию переговорного процесса. В своем заявлении парламентарии призвали добиться разрешения конфликта дипломатическими методами и организовать долгосрочную систему общеевропейской безопасности с участием России.