В бундестаге призвали власти Германии к «дипломатии вместо танков» на Украине

Группа депутатов бундестага призвала власти ФРГ к «дипломатии вместо танков» на Украине

Правительству Германии стоит прекратить поддержку эскалации военного конфликта на Украине посредством поставок вооружений Киеву и поспособствовать развитию переговорного процесса, считает группа депутатов бундестага от Левой партии. В своем обращении к правительству с названием «Дипломатия вместо танков», с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарии призвали добиться разрешение конфликта дипломатическими методами и организовать долгосрочную систему общеевропейской безопасности с участием России.

С соответствующим заявлением к федеральному правительству Германии выступили депутаты Амира Мохамед Али, Дитмар Бартш, Ян Корте, Грегор Гизи, Янина Висслер и ряд других членов бундестага от Левой партии. По их словам, ответственная политика должна быть направлена на прекращение длящегося больше года военного конфликта и предотвращение дальнейшей эскалации. Такие действия, по мнению парламентариев, не противоречат праву Украины на самооборону.

Федеральное правительство в настоящее время полагается почти исключительно на военные ресурсы. (...) Долгосрочное решение, включающее, помимо учета интересов безопасности всех заинтересованных сторон, долгосрочные цели в области разоружения, может быть достигнуто только путем переговоров. (...) Вместо того чтобы способствовать дальнейшему продолжению этой войны, федеральное правительство должно, наконец, взяться за серьезные переговоры депутаты бундестага от Левой партии текст обращения к правительству ФРГ

При этом в обращении указываются на примеры того, что, по мнению депутатов, подтверждает возможность найти конкретные переговорные решения. Таковыми, по их словам, являются многочисленные обмены пленными между Россией и Украиной, а также действие зерновой сделки. Более того, они поддержали заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости создания общеевропейской архитектуры безопасности с участием России.

В связи с этим депутаты призвали правительство поддержать дипломатическую инициативу по мирным переговорам при участии других государств, в том числе за пределами Европы.

Бундестаг Германии призывает федеральное правительство выступить за немедленное прекращение огня и дипломатическую инициативу для последующих мирных переговоров вместе с европейскими и неевропейскими государствами, такими как Бразилия, с целью добиться вывода российских войск, гарантировать суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины и обеспечить долгосрочную систему общеевропейской безопасности с участием России депутаты бундестага от Левой партии текст обращения к правительству ФРГ

Ранее группа депутатов бундестага от «Альтернативы для Германии» спросили у федерального правительства ФРГ, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Были ли средства, указанные во втором вопросе (речь о средствах финансовой помощи ФРГ Украине — прим. "Ленты.ру"), возвращены Украиной или же они должны быть возвращены в дальнейшем? Если да, то в каком размере предоставленные финансовые средства уже были возвращены или к какому сроку они должны быть возвращены, и какие конкретные условия погашения согласованы в каждом конкретном случае?» — говорилось в обращении парламентариев.