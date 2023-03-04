В бундестаге призвали власти Германии к «дипломатии вместо танков» на Украине
Правительству Германии стоит прекратить поддержку эскалации военного конфликта на Украине посредством поставок вооружений Киеву и поспособствовать развитию переговорного процесса, считает группа депутатов бундестага от Левой партии. В своем обращении к правительству с названием «Дипломатия вместо танков», с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарии призвали добиться разрешение конфликта дипломатическими методами и организовать долгосрочную систему общеевропейской безопасности с участием России.
С соответствующим заявлением к федеральному правительству Германии выступили депутаты Амира Мохамед Али, Дитмар Бартш, Ян Корте, Грегор Гизи, Янина Висслер и ряд других членов бундестага от Левой партии. По их словам, ответственная политика должна быть направлена на прекращение длящегося больше года военного конфликта и предотвращение дальнейшей эскалации. Такие действия, по мнению парламентариев, не противоречат праву Украины на самооборону.
Федеральное правительство в настоящее время полагается почти исключительно на военные ресурсы. (...) Долгосрочное решение, включающее, помимо учета интересов безопасности всех заинтересованных сторон, долгосрочные цели в области разоружения, может быть достигнуто только путем переговоров. (...) Вместо того чтобы способствовать дальнейшему продолжению этой войны, федеральное правительство должно, наконец, взяться за серьезные переговоры
При этом в обращении указываются на примеры того, что, по мнению депутатов, подтверждает возможность найти конкретные переговорные решения. Таковыми, по их словам, являются многочисленные обмены пленными между Россией и Украиной, а также действие зерновой сделки. Более того, они поддержали заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости создания общеевропейской архитектуры безопасности с участием России.
В связи с этим депутаты призвали правительство поддержать дипломатическую инициативу по мирным переговорам при участии других государств, в том числе за пределами Европы.
Бундестаг Германии призывает федеральное правительство выступить за немедленное прекращение огня и дипломатическую инициативу для последующих мирных переговоров вместе с европейскими и неевропейскими государствами, такими как Бразилия, с целью добиться вывода российских войск, гарантировать суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины и обеспечить долгосрочную систему общеевропейской безопасности с участием России
Ранее группа депутатов бундестага от «Альтернативы для Германии» спросили у федерального правительства ФРГ, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».
«Были ли средства, указанные во втором вопросе (речь о средствах финансовой помощи ФРГ Украине — прим. "Ленты.ру"), возвращены Украиной или же они должны быть возвращены в дальнейшем? Если да, то в каком размере предоставленные финансовые средства уже были возвращены или к какому сроку они должны быть возвращены, и какие конкретные условия погашения согласованы в каждом конкретном случае?» — говорилось в обращении парламентариев.