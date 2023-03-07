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18:43, 7 марта 2023Забота о себе

Россиянам указали на неочевидные признаки наличия в теле паразитов

Инфекционист Мескина: на наличие в организме паразитов могут указывать утомляемость и сыпь

Фото: unsplash

Паразиты способны поражать любой орган человека, а заражение ими не всегда проявляется очевидными симптомами, предупредила россиян врач-инфекционист Елена Мескина. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

По ее словам, паразиты могут попасть в тело через немытые овощи и фрукты, грязные руки, мясо и рыбу. В зоне риска и владельцы домашних животных. Среди признаков наличия глистных инвазий в организме она указала симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: зуд в заднем проходе, диарея или запор, частое вздутие живота, тошнота или рвота после приема пищи, резкое снижение или повышение аппетита.

На наличие в организме паразитов могут указывать и неочевидные признаки, продолжила она: сильная утомляемость или появление сыпи на теле. Однако некоторые глистные инвазии, предупредила инфекционист, протекают без симптомов. «Они годами могут развиваться в организме и поражать различные органы. Именно поэтому важно раз в год сдавать анализы на паразитов и как можно скорее приступать к лечению, если их обнаружили», — заключила Мескина.

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Александра Лисица
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