Россиянам указали на неочевидные признаки наличия в теле паразитов

Инфекционист Мескина: на наличие в организме паразитов могут указывать утомляемость и сыпь

Паразиты способны поражать любой орган человека, а заражение ими не всегда проявляется очевидными симптомами, предупредила россиян врач-инфекционист Елена Мескина. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

По ее словам, паразиты могут попасть в тело через немытые овощи и фрукты, грязные руки, мясо и рыбу. В зоне риска и владельцы домашних животных. Среди признаков наличия глистных инвазий в организме она указала симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: зуд в заднем проходе, диарея или запор, частое вздутие живота, тошнота или рвота после приема пищи, резкое снижение или повышение аппетита.

На наличие в организме паразитов могут указывать и неочевидные признаки, продолжила она: сильная утомляемость или появление сыпи на теле. Однако некоторые глистные инвазии, предупредила инфекционист, протекают без симптомов. «Они годами могут развиваться в организме и поражать различные органы. Именно поэтому важно раз в год сдавать анализы на паразитов и как можно скорее приступать к лечению, если их обнаружили», — заключила Мескина.

Ранее врач-инфекционист Владислав Жемчугов назвал характерные признаки менингита на начальном этапе. По его словам, первыми симптомами заболевания являются острая головная боль, ломота в шее и невозможность поднять прямую ногу.