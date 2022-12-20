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18:38, 20 декабря 2022Забота о себе

Названы первые симптомы способной убить за сутки болезни

Инфекционист Жемчугов назвал невозможность поднять прямую ногу первым симптомом менингита

Фото: Gorodenkoff / shutterstock

Первыми симптомами менингита являются острая головная боль, ломота в шее и невозможность поднять прямую ногу, сообщил врач-инфекционист Владислав Жемчугов. Характерные признаки способной убить за сутки болезни на начальном этапе он назвал изданию «Говорит Москва».

Жемчугов предостерег, менингит — крайне опасное заболевание, потому очень важно выявить его как можно быстрее. Сделать это можно самостоятельно в первый же день. По словам врача, у больного начинают болеть глаза, шея, появляется сильнейшая головная боль. Это состояние может сопровождаться симптомом, характерным для ОРВИ, — покашливанием и насморком.

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Как отметил Жемчугов, отличить менингит от простуды можно по специфическому признаку — если человек лежит на ровной поверхности и не может поднять прямую ногу. А если кто-то поднимает его ногу, он почувствует боль в шее и голове.

В случае проявления подобных симптомов необходимо срочно вызвать врача, предупредил инфекционист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила опасные для здоровья последствия прогулок в холода без шапки. Нежелание носить головной убор зимой может обернуться отитом, менингитом и другими проблемами со здоровьем.

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Наталья Обрядина
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