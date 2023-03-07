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14:45, 7 марта 2023Ценности

Хирург предупредил россиянок о негативных последствиях увеличения груди

Хирург Сатыпалдиев: после увеличения груди пациентки жалуются на боль и дискомфорт

Фото: unsplash

Хирург Асланбек Сатыпалдиев предупредил россиянок, которые увеличили грудь, о негативных последствиях пластической операции. Соответствующий комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Специалист рассказал, что пациентки, внедрившие в молочные железы импланты, нередко жалуются докторам на боль и дискомфорт. При этом медик признался, что у установленного в область груди материала для коррекции объема и формы молочных желез есть срок годности, который составляет 10 лет.

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«Через 10 лет рекомендуется заменить имплант. Это же все-таки инородное вещество. Со временем грудь может сильно обвиснуть из-за тяжести импланта, тогда уже пациенты приходят на его замену и на подтяжку молочных желез», — пояснил врач.

Ранее в марте пластический и реконструктивный хирург Магомед Нальгиев раскрыл самый популярный размер груди, который выбирают россиянки для увеличения. Медик признался, что после маммопластики пациентки предпочитают иметь второй с половиной или третий размер груди. Также он добавил, что реже женщины хотят получить от третьего с половиной до пятого размера.

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Екатерина Ештокина
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