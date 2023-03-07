31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы

Fox News: в США женщина занялась сексом с 13-летним подростком и забеременела от него

31-летняя жительница штата Колорадо, США, Эндреа Серрано занялась сексом с 13-летним мальчиком и забеременела от него. Об этом сообщает Fox News.

Серрано арестовали в 2022 году и обвинили в сексуальном насилии над подростком. Женщина признала свою вину и согласилась на сделку со следствием ради смягчения наказания. По условиям сделки, она избежит тюрьмы, однако попадет в реестр сексуальных преступников, а ее испытательный срок составит не менее 10 лет.

Мать потерпевшего заявила, что попытается добиться единоличной опеки над ребенком своего сына и обвиняемой. «Мне кажется, у моего сына отняли детство. Теперь ему приходится быть отцом. Он — жертва, и ему придется жить с этим до конца своих дней», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в США учитель физкультуры занялся сексом с 15-летней ученицей, лишился работы и попал за решетку. Физрук сблизился с подростком после того, как начал покупать студенческие обеды.