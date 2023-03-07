Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:39, 7 марта 2023Из жизни

31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы

Fox News: в США женщина занялась сексом с 13-летним подростком и забеременела от него

Фото: Fountain Police Department / Fox News

31-летняя жительница штата Колорадо, США, Эндреа Серрано занялась сексом с 13-летним мальчиком и забеременела от него. Об этом сообщает Fox News.

Серрано арестовали в 2022 году и обвинили в сексуальном насилии над подростком. Женщина признала свою вину и согласилась на сделку со следствием ради смягчения наказания. По условиям сделки, она избежит тюрьмы, однако попадет в реестр сексуальных преступников, а ее испытательный срок составит не менее 10 лет.

Материалы по теме:
Детский трепет Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
Детский трепетМонолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
10 января 2017
Развратно-поступательные движения Как в России вычисляют и ловят педофилов
Развратно-поступательные движенияКак в России вычисляют и ловят педофилов
27 июня 2016

Мать потерпевшего заявила, что попытается добиться единоличной опеки над ребенком своего сына и обвиняемой. «Мне кажется, у моего сына отняли детство. Теперь ему приходится быть отцом. Он — жертва, и ему придется жить с этим до конца своих дней», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в США учитель физкультуры занялся сексом с 15-летней ученицей, лишился работы и попал за решетку. Физрук сблизился с подростком после того, как начал покупать студенческие обеды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о попытке ВСУ предотвратить полное окружение Артемовска
Власти Севастополя опровергли информацию о взрыве в районе аэродрома
Из российского детдома пропали два подростка
России объяснили нежелательность участия в главной конференции по энергетике
Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу
Особняк, Lamborghini и украшения российских блогеров попали на видео
Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы после посадки
31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы
Российский стилист назвала навсегда вышедшие из моды модели шапок
СКР возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.