31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы
31-летняя жительница штата Колорадо, США, Эндреа Серрано занялась сексом с 13-летним мальчиком и забеременела от него. Об этом сообщает Fox News.
Серрано арестовали в 2022 году и обвинили в сексуальном насилии над подростком. Женщина признала свою вину и согласилась на сделку со следствием ради смягчения наказания. По условиям сделки, она избежит тюрьмы, однако попадет в реестр сексуальных преступников, а ее испытательный срок составит не менее 10 лет.
Мать потерпевшего заявила, что попытается добиться единоличной опеки над ребенком своего сына и обвиняемой. «Мне кажется, у моего сына отняли детство. Теперь ему приходится быть отцом. Он — жертва, и ему придется жить с этим до конца своих дней», — заявила она.
Ранее сообщалось, что в США учитель физкультуры занялся сексом с 15-летней ученицей, лишился работы и попал за решетку. Физрук сблизился с подростком после того, как начал покупать студенческие обеды.