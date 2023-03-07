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20:12, 7 марта 2023Бывший СССР

Генсек ООН прибыл на Украину

Генсек ООН Гутерриш прибыл на Украину для встречи с президентом Зеленским

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«В данный момент он на Украине и направляется в Киев, где в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским», — сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Как сообщалось ранее, Гутерриш и украинский лидер в ходе встречи в среду, 8 марта, планируют обсудить продление зерновой сделки и другие связанные с этим вопросы. После этого визита генсек ООН вернется в Нью-Йорк.

Дипломатический источник ранее также сообщал, что на следующей неделе представители ООН проведут переговоры с российской делегацией в Женеве. Предполагается, что встреча коснется вопросов экспорта российского зерна и удобрений.

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Варвара Кошечкина
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