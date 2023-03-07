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13:27, 7 марта 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о планах США проверить украинских пилотов

Представитель ВВС Украины Игнат: США проверят уровень подготовки украинских пилотов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В США отправили двух украинских пилотов, чтобы американские военные проверили их уровень подготовки. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

«Они (партнеры — прим. «Ленты.ру») хотят понять уровень подготовки украинских пилотов, поскольку философия управления советской техникой несколько иная, чем философия управления западной техникой», — заявил он.

Игнат отметил, что пилоты, отправленные в США, должны помочь проанализировать, сколько понадобится времени на обучение. В пример различий вооружения он привел ручку управления самолетов, в советских она находится посередине, а в западных — сбоку. Как утверждает Игнат, обучение для овладения техникой Запада должны пройти не только украинские пилоты, но и военные инженеры, которые обеспечивают работу авиации.

6 марта стало известно, что два летчика из Украины начали обучаться на американских боевых самолетах, в том числе истребителях F-16. Как сообщалось, украинские пилоты были на ознакомительном мероприятии в Тусоне, штат Аризона. Отмечается, что в ходе обучения они пройдут тренировки на симуляторах, а совершение полетов не запланировано.

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Кристина Есикова
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