Мужчина поплавал на лодке с парусом из простыни и швабры и потерпел бедствие

ABC: в Австралии спасатели спасли мужчину на лодке с парусом из швабры и простыни

Спасатели в австралийском штате Новый Южный Уэльс извлекли из озера мужчину, который отправился в плавание на лодке с парусом из швабры и простыни и потерпел бедствие. Об этом сообщает ABC.

Вечером очевидцы увидели на озере Джордж мужчину, который двигался кругами на лодке в двух километрах от юго-западного берега. На лодке был установлен самодельный парус, сделанный из метлы и простыни. У мужчины было только одно весло.

Спасатели прибыли на место происшествия после заката. При помощи фонарей они помогли мужчине добраться до берега. Спасенный использовал фонари спасателей как маяк. Ему помогли причалить к берегу.

«Вечером спасатели получили сообщение о помощи после того, как очевидцы увидели в озере на маленькой лодке мужчину. Он отправился в плавание днем, когда погода была спокойнее, и не смог вернуться на берег из-за поднявшегося ветра. Спасательная служба настоятельно призывает местных жителей обеспечивать меры безопасности во время активности на воде и использовать спасательные жилеты», — заявили в спасательной службе.

Сейчас в озере Джордж много воды, но иногда оно пересыхает на несколько лет. Это связано с тем, что оно наполняется и осушается за счет дождевой воды и испарения.

Ранее стало известно, что десятилетний мальчик из английского города Тинмут, графство Девоншир, услышал, что женщина-каякер терпит бедствие, и спас ее. Женщина плыла на каяке по реке и попала в сильное течение, которое унесло ее в открытое море.