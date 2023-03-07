Венгрия увеличила цены на хранение газа для соседей

Венгрия увеличила цены на хранение сербского газа в подземных хранилищах в шесть раз

Венгрия в шесть раз увеличила цены за использование своих подземных хранилищ газа (ПХГ) для Сербии. Об этом рассказал директор «Сербиягаза» Душан Баятович, передает ТАСС.

Изначально соседи договаривались о хранении 500 миллионов кубометров газа, из которых Сербия успела израсходовать порядка 300 миллионов. Из-за выросших цен сербы готовы отказаться от услуг хранения.

«Вероятно, наши коллеги из Венгрии посчитали, что это бизнес, как и все бизнес. У нас в хранилище "Банатский двор" есть компрессоры, мы можем поднять "Банатский двор" с 550 миллионов кубометров до 750 миллионов, лучше всего хранить газ в своей стране», — заявил он.

На фоне энергокризиса в Европе к октябрю 2022 года Сербия запасла в соседних странах около трех миллиардов кубометров газа. Значительную часть держали в хранилищах Венгрии, которая сильно опережает европейских соседей по объему ПХГ.

Предоставить хранилища в мае предложил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, для поддержания энергетической безопасности Сербии Венгрия готова даже закупать для нее газ на международном рынке.

В ноябре 2022 года Баятович заявил, что в год страна тратит 3,2 миллиарда кубометров газа, около двух из них поступает из России. При этом Сербии удалось договориться о поставках дополнительных двух миллионов кубометров газа в сутки начиная с 1 декабря.