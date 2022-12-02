Сербия раскрыла траты на импорт газа

Президент Сербии Вучич: страна тратит на импорт газа по €200 миллионов в месяц

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл траты страны на импорт газа — ежемесячно страна расходует на его закупку 200 миллионов евро, пишет РИА Новости со ссылкой на его заявление по итогам подписания соглашений с Евросоюзом (ЕС) о целевой финансовой помощи. На оплату поставок электроэнергии в месяц уходит до 100 миллионов евро.

«По комбинированным ценам мы в любом случае не расходуем [на газ] меньше 200 миллионов евро в месяц, а на электричество — только на импорт электроэнергии, не говоря о производстве — расходуем от 42 миллионов евро в ноябре и ожидаем от 90 до 100 миллионов евро в декабре», — рассказал Вучич. Эти данные указывают на то, как стране важна поддержка ЕС в этом вопросе, подчеркнул президент.

Вучич напомнил, что Сербия стремится диверсифицировать поставки газа и для этого строит соединительный трубопровод с Болгарией на линии Ниш-Димитровград для импорта природного газа из Азербайджана и сжиженного природного газа из Греции.

В ноябре глава госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что с Россией достигнуто соглашение о поставках дополнительных 2 миллионов кубических метров газа в сутки начиная с 1 декабря. В год страна тратит 3,2 миллиарда кубометров, около двух из них поступает из России. Как замечал в конце августа Вучич, Белград платит за них «фантастическую цену» в 800 миллионов евро.