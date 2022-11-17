Сербия приготовилась получать больше газа из России

«Србиягаз» договорилась о поставках дополнительно 2 млн кубометров газа из России в сутки

C 1 декабря Сербия готовится получать больше газа из России, сообщил РИА Новости гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.

«Мы договорились о поставках дополнительных двух миллионов кубических метров газа в сутки, начиная с 1 декабря», — уточнил он.

В год страна тратит 3,2 миллиарда кубометров, около двух из них поступает из России. Как замечал в конце августа президент республики Александар Вучич, Белград платит за них «фантастическую цену» в 800 миллионов евро. По новому контракту стоимость топлива для Сербии составляет до 410 долларов за тысячу кубометров (при прежней цене в 270 долларов за тысячу кубометров).

Министр энергетики страны Зорана Михайлович, в свою очередь, ранее подчеркивала намерение снизить зависимость от закупок в России. По словам Михайлович, к сентябрю 2023 года должно быть завершено строительство газотранспортной связки между Сербией и Болгарией.