Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:09, 17 ноября 2022Экономика

Сербия приготовилась получать больше газа из России

«Србиягаз» договорилась о поставках дополнительно 2 млн кубометров газа из России в сутки

Фото: Daniel Raunig / Reuters

C 1 декабря Сербия готовится получать больше газа из России, сообщил РИА Новости гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.

«Мы договорились о поставках дополнительных двух миллионов кубических метров газа в сутки, начиная с 1 декабря», — уточнил он.

В год страна тратит 3,2 миллиарда кубометров, около двух из них поступает из России. Как замечал в конце августа президент республики Александар Вучич, Белград платит за них «фантастическую цену» в 800 миллионов евро. По новому контракту стоимость топлива для Сербии составляет до 410 долларов за тысячу кубометров (при прежней цене в 270 долларов за тысячу кубометров).

Министр энергетики страны Зорана Михайлович, в свою очередь, ранее подчеркивала намерение снизить зависимость от закупок в России. По словам Михайлович, к сентябрю 2023 года должно быть завершено строительство газотранспортной связки между Сербией и Болгарией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин обновил состав СПЧ
В Кремле указали на способность Вашингтона повлиять на Киев
Кремль озвучил свою позицию по применению ядерного оружия
Кремль высказался о переговорах с Киевом фразой «у них семь пятниц на неделе»
Кремль заявил о двух способах достижения целей России по Украине
В Кремле высказались об обновлении состава СПЧ
МИД назвал контакты СВР и ЦРУ в Турции инициативой американцев
ВСУ приступили к строительству забора на границе с Белоруссией
Два россиянина попали в реанимацию после отравления в столовой техникума
Слуцкий ответил на слова об ответственности России за падение ракеты в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.