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Вучич заявил о покупающей из России «по фантастической цене» газ Сербии

Президент Сербии Вучич заявил о покупающей из РФ «по фантастической цене» газ республике

Фото: Shutterstock

Сербия покупает российский газ «по фантастической цене». Об этом заявил президент республики Александар Вучич, передает ТАСС.

По его словам, страна тратит 3,2 миллиарда кубических метров газа. «От России мы получаем 2 миллиарда кубических метров, что составляет 63-64 процента всех наших нужд, мы платим 800 миллионов евро, фантастическая цена», — подчеркнул Вучич. Он добавил, что за дополнительные 1,2 миллиарда кубических метров газа Сербия бы заплатила 4,8 миллиарда евро, если бы покупали по сегодняшним ценам.

Ранее Вучич заявил, что Сербия активно запасает газ на предстоящую зиму, у страны есть запасы топлива на 50 дней. По его словам, у страны уже 100 миллионов кубометров в ПХГ в Венгрии, каждый день закачивается по четыре-пять миллионов. Кроме того, президент напомнил, что отказ Белграда от перехода на зеленую повестку фактически спас страну.

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Сергей Истомин
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