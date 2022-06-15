Сербия назвала цену российского газа

Президент Сербии Вучич заявил, что страна купит газ у России по $360-410 за тыс. куб. м

Президент Сербии Александар Вучич назвал цену, по которой страна будет покупать газ у России — по новому контракту стоимость топлива составит от 360 до 410 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС.

Сербия наращивает объемы поставок топлива в условиях критической ситуации на мировом энергетическом рынке из-за последствий проведения российской спецоперации на Украине. Страна закупает большую часть топлива у России по низкой цене и готовится потратить в общей сложности 1 миллиард евро на закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). «Все что можем закачиваем и покупаем сегодня, а не когда газ станет по 5000 долларов [за тысячу кубометров]», — заявил Вучич.

Президент также сообщил, что новый договор, который Сербия подписала с Россией, будет действовать три года, а стоимость газа страны решили определять по нефтяной формуле. Вучич утверждает, что 2,2 миллиарда кубометров Сербия закупит по самой выгодной в Европе цене, а стоимость остальных 800 миллионов еще неизвестна.

Ранее Сербия официально получила возможность хранить запасы газа в венгерских ПХГ. Будапешт согласился помочь Белграду в условиях обострившегося энергокризиса в Европе и предоставить хранилища для 500 миллионов кубометров газа. К октябрю Сербия планирует иметь в запасе суммарно 3 миллиарда кубометров газа.