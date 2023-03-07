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19:35, 7 марта 2023Забота о себе

Названы неожиданные плюсы сна без одежды

Сомнолог Алексей Мелехин: спящие обнаженными партнеры более счастливы в отношениях

Фото: Dahin / Shutterstock / Fotodom

Сон без одежды полезен для хорошего самочувствия, эмоционального и физического благополучия и усиления чувства близости с партнером. Об этом клинический психолог, сомнолог Алексей Мелехин сообщил в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Мелехин со ссылкой на последние исследования ученых заявил, что спящие обнаженными пары более счастливы в отношениях, так как контакт кожи к коже способствует выработке гормона любви и привязанности окситоцина. Это, в свою очередь, уменьшает уровень стресса и тревоги и даже понижает риск скачков артериального давления и развития диабета второго типа, добавил сомнолог.

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Еще одним неожиданным плюсом сна нагишом Мелехин назвал профилактику различных заболеваний и улучшение терморегуляции организма.

Отдельная польза есть с точки зрения инфекций — у мужчин половая система должна не перегреваться, чтобы лучше функционировать. У женщин это тоже позволяет ничего не передавливать и не пережимать, а также обеспечивать профилактику грибковых инфекций

Алексей МелехинКлинический психолог, сомнолог

Также сомнолог отметил, что ночной отдых без одежды позволяет быстрее погрузиться в фазу глубокого сна, благодаря чему человек будет чувствовать себя энергичнее и здоровее.

Ранее невролог Эндрю Хуберман назвал идеальное время для здорового сна. Согласно теории врача, оно наступает через семь часов после дневного пика энергии — то есть, если человек начинает чувствовать усталость около 15:00, ему необходимо заснуть между 21:00 и 22:00.

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Наталья Обрядина
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