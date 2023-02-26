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13:09, 26 февраля 2023Забота о себе

Врач назвал идеальное время для здорового сна

Врач Хуберман: идеальное время для сна наступает через 7 часов после дневного пика энергии

Фото: Kate Stone Matheson / Unsplash

Идеальное время для отхода ко сну наступает через шесть-семь часов после дневного спада пика энергии. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на соцсети невролога Эндрю Хубермана.

«Ваш послеобеденный спад энергии — легкий или сильный — происходит в 14:30 или 15:00? Исключив из причин спада энергии проблемы со сном предыдущей ночью или обильный обед, можно предположить, что ваше идеальное время сна наступит через шесть-семь часов после этого провала», — назвал врач в личном блоге время для здорового сна.

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Согласно теории врача, если человек начинает чувствовать усталость около 15:00, ему необходимо заснуть между 21:00 и 22:00.

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Эксперт по сну Макс Кирстен считает, что идеальное время для сна разное у сов и жаворонков. По его мнению, рассчитывать время отхода ко сну нужно по иной, нежели у Хубермана, схеме.

В идеале ложитесь спать за семь-восемь часов до того, как вам нужно проснуться утром. Ключ к здоровому сну — это отход к ночному отдыху в одно и то же время

Макс Кирстенэксперт по сну

«Рекомендуемые семь-девять часов сна жизненно важны для поддержки здоровья и активности мозга», — резюмировал Кирстен.

Ранее психотерапевт назвал причины зимних проблем со сном. Виктор Нурдаев пояснил, из-за дефицита мелатонина сон зимой становится хуже.

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Вера Владзиевская
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