Заключенного осудят за убийство соседа по колонии во время ссоры

На Ставрополье заключенного осудят за убийство соседа по колонии во время конфликта

На Ставрополье 39-летний заключенный предстанет перед судом за убийство 37-летнего соседа по колонии во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 июля мужчины, отбывающие наказание в одной колонии, поссорились. Фигурант отвел оппонента в безлюдное помещение и нанес ему не менее 45 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Известно, что в колонию он попал за совершение убийства.

Ранее сообщалось, что под Калугой осудят экс-сотрудника колонии, избившего осужденного до разрыва селезенки.