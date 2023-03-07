Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 7 марта 2023Силовые структуры

Заключенного осудят за убийство соседа по колонии во время ссоры

На Ставрополье заключенного осудят за убийство соседа по колонии во время конфликта

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Ставрополье 39-летний заключенный предстанет перед судом за убийство 37-летнего соседа по колонии во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 июля мужчины, отбывающие наказание в одной колонии, поссорились. Фигурант отвел оппонента в безлюдное помещение и нанес ему не менее 45 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Известно, что в колонию он попал за совершение убийства.

Ранее сообщалось, что под Калугой осудят экс-сотрудника колонии, избившего осужденного до разрыва селезенки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Белом доме отреагировали на данные о роли Киева во взрывах «Северных потоков»
Российский пенсионер изнасиловал 16-летнюю школьницу и попал в ИВС
Оценена разница в ценах квартир от собственников и от риелторов
Сергей Безруков бросил вызов подписчикам на 8 Марта
Заключенного осудят за убийство соседа по колонии во время ссоры
В ФРГ обнаружили вероятно причастное к взрыву «Северных потоков» судно
Москалькова привела подробности об обмене российских военнопленных
61-летняя телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фото в стиле сафари
Звезда «Отчаянных домохозяек» продаст особняк в Лос-Анджелесе
Российский игрок НХЛ рассказал о шоке после обмена из «Вашингтона»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.