На Украине оценили данные о причастности Киева к подрывам «Северных потоков»

Советник офиса Зеленского Подоляк отверг причастность Киева к подрывам «Северных потоков»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой сообщалось, что теракты на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» совершила некая проукраинская группировка. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Подоляк оценил данные о причастности Украины к подрывам «Северных потоков» и отверг причастность Киева. «Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не владеет информацией о "проукраинских группах подрыва"», — написал он.

Ранее The New York Times написала, что, по данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Предполагается, что исполнителями операции стали граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации диверсий на «Северных потоках». Согласно его версии, именно американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку.