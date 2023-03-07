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21:19, 7 марта 2023Бывший СССР

На Украине оценили данные о причастности Киева к подрывам «Северных потоков»

Советник офиса Зеленского Подоляк отверг причастность Киева к подрывам «Северных потоков»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой сообщалось, что теракты на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» совершила некая проукраинская группировка. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Подоляк оценил данные о причастности Украины к подрывам «Северных потоков» и отверг причастность Киева. «Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не владеет информацией о "проукраинских группах подрыва"», — написал он.

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Ранее The New York Times написала, что, по данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Предполагается, что исполнителями операции стали граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации диверсий на «Северных потоках». Согласно его версии, именно американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку.

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Марина Совина
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