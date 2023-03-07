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19:04, 7 марта 2023Из жизни

Корнеплод помог полицейским разыскать убийцу через 12 лет после преступления

The Mirror: в США арестовали подозреваемого в убийстве спустя 12 лет благодаря батату

Кадр: WCVB

Полицейские в американском штате Массачусетс разыскали убийцу спустя 12 лет после совершения преступления благодаря найденному на месте происшествия корнеплоду, который помог им узнать ДНК подозреваемого. Об этом сообщает The Mirror.

В феврале 2011 года в деревне Хайаннис был убит Тодд Лэмпли. На месте происшествия полицейские нашли три гильзы и клубень батата. В корнеплоде было проделано отверстие, и полицейские сочли, что он использовался как глушитель. Пистолет, из которого был убит Лэмпли, был найден в ближайшем озере.

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Недавно было установлено, что найденная на сладкой картофелине ДНК совпадает с образцами 40-летнего Дэваруса Хемптона. Мужчину арестовали по подозрению в совершении убийства. Хемптон признал вину. Его содержат под стражей без права на залог.

По словам окружного прокурора, есть и другое доказательство того, что Хемптон находился в доме, где застрелили Лэмпли: в этот момент на нем был браслет слежения, так как он был осужден за другое преступление. На вопрос, почему мужчину арестовали только спустя 12 лет, прокурор не ответила.

Ранее сообщалось, что жителя штата Миссисипи в США арестовали за убийство пожилой женщины, совершенное 36 лет назад. На месте преступления удалось обнаружить несколько волосков предполагаемого преступника, однако совпадение образцов ДНК с образцами подозреваемого удалось установить только спустя 36 лет.

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Алиса Дмитриева
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