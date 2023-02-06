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10:07, 6 февраля 2023Из жизни

Убийцу пожилой женщины нашли через 36 лет по волоску

Убийцу 82-летней пенсионерки в США нашли через 36 лет по волоску

Фото: Pinellas County Sheriff's Office

Жителя штата Миссисипи в США арестовали за убийство пожилой женщины, совершенное 36 лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Пинеллас, штат Флорида.

Труп 82-летней Опал Вайл из города Сент-Питерсберг обнаружила ее невестка 9 февраля 1987 года. Детективы установили, что злоумышленник проник в дом через окно. На теле пенсионерки криминалисты зафиксировали следы нанесенных травм.

На месте преступления удалось обнаружить несколько волосков предполагаемого преступника, однако результаты анализа ДНК оказались неоднозначными. В результате найти убийцу по горячим следам тогда не удалось.

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Расследование дела Вайл возобновилось лишь в 2020 году. Новое генетическое исследование позволило установить круг родственников предполагаемого преступника, а затем сузить список подозреваемых до трех человек. После изучения образцов их генетического материала был арестован 55-летний Майкл Лапневски из города Уэйвленд, штат Миссисипи. В 1987 году он проживал в километре от дома жертвы, а его ДНК совпала с ДНК, найденной на месте преступления.

Лапневски предъявлены обвинения в убийстве первой степени. Его уже экстрадировали во Флориду, где после завершения расследования он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жителя штата Нью-Йорк, который 29 лет назад задушил двух женщин и с тех пор скрывался от правосудия. Изобличить убийцу помог ДНК-тест.

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Никита Савин
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