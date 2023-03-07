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11:04, 7 марта 2023Наука и техника

Самые дорогие модели Tesla подешевели

Дорогие модели электромобилей Tesla Model S и X подешевели на 4-9 процентов

Фото: David von Diemar / Unsplash

Tesla снизила цены на топовые версии своих электрокаров. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сайту американского автопроизводителя, ряд моделей электрокаров подешевел — речь идет о машинах в самой дорогой комплектации. Так, оцененная ранее в 95 тысяч долларов полноприводная версия Модель S теперь доступна за 90 тысяч долларов, Model S Plaid стоит 110 вместо 115 тысяч долларов, Model X AWD — 100 вместо 110 тысяч долларов, Model X Plaid — 110 вместо 120 тысяч долларов.

Таким образом, все премиальные версии электромобилей подешевели на 49 процентов. Журналисты агентства заметили, что снижение цен — пятое по счету с начала года — произошло через несколько дней после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что удешевление автомобилей подстегивает спрос. «Желание людей владеть Tesla чрезвычайно велико. Ограничивающим фактором является их способность платить», — говорил Маск.

По оценке специалистов, на самые дорогие автомобили Tesla приходится около четырех процентов глобальных поставок компании. Журналисты отметили, что в январе корпорация снижала цены на электромобили до 20 процентов, что многие аналитики назвали началом ценовой войны на рынке электрокаров.

В декабре Tesla предложила скидку в размере 3750 долларов на свои электромобили. В компании не стали объяснять, почему популярные электрокары неожиданно подешевели.

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Андрей Ставицкий
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