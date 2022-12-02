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15:25, 2 декабря 2022Наука и техника

Автомобили Tesla неожиданно подешевели

TechCrunch: Tesla предложила скидку в размере 3750 долларов на электромобили

Фото: Aly Song/ / Reuters

Tesla предложила автолюбителям приобрести электромобили бренда до конца года со скидкой. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам журналистов, корпорация начала уведомлять потребителей через дилеров о скидке в размере 3750 долларов или около 226 тысяч рублей. Автолюбители могут рассчитывать на нее при покупке электромобилей Model 3 и Model Y с оплатой до конца года. В компании не стали объяснять, почему популярные электрокары неожиданно подешевели.

Авторы медиа предположили, что таким образом Tesla хочет освободить свои склады до нового года и увеличить показатели продаж в четвертом квартале. Также специалисты отметили, что с 1 января граждане США могут рассчитывать на получение вычета при покупке автомобиля на электрической тяге.

В законе говорится, что получить налоговой вычет размером до 7500 долларов или около 453 тысяч рублей сможет обладатель нового электрокара, если компоненты последнего были произведены в Северной Америке или странах, с которыми у США есть договор о свободной торговле. Стоимость автомобиля не должна превышать 55 тысяч долларов. Model 3 и Model Y оценены в 47 и 65 тысяч долларов соответственно.

«Вместо того, чтобы ждать налогового сезона, предложение Tesla позволяет клиентам воспользоваться преимуществами уже сейчас», — отметили журналисты.

В конце ноября стало известно, что Tesla запланировала начать выпуск обновленного электрического седана Model 3. В компании полагают, что редизайн позволит сэкономить на производстве автомобиля.

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Андрей Ставицкий
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